“I creatori dell’Egitto eterno”, ultima settimana per vedere la grande mostra in Basilica palladiana

La grande mostra “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone” si potrà visitare ancora per una settimana.L’esposizione rimarrà allestita fino a domenica 28 maggio nel salone della Basilica palladiana e sarà aperta martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 maggio dalle 10 alle 18, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 10 alle 19. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.Il percorso espositivo presenta 180 reperti, 160 provenienti dalle collezioni del Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: statue, sarcofagi, papiri, bassorilievi, stele scolpite e dipinte, anfore, amuleti e strumenti musicali permettono di ricostruire la vita quotidiana degli abitanti di Deir el-Medina. Tra i tesori esposti a Vicenza c’è anche il sarcofago antropoide di Khonsuirdis e il corredo della regina Nefertari, ritornato in Italia dopo diversi anni di tour all’estero, in prestito a musei ed enti internazionali. Ai reperti originali si uniscono alcuni contenuti multimediali, che senza sostituirsi all’imprescindibilità della cultura materiale, ampliano, come una sorta di “doppio digitale”, le informazioni e le conoscenze che gli oggetti stessi ci tramandano.Mercoledì 24 maggio alle 17 è in programma una visita guidata a partenza fissa per famiglie che durerà 60 minuti. I posti sono limitati (al massimo 25 persone), pertanto è consigliata la prenotazione online sia del biglietto per la mostra sia della visita guidata al linkhttps://www.ticketlandia.com/m/event/i-creatori-dell-egitto-eterno.Il costo della visita è di 6 euro a cui aggiungere il costo del biglietto d’ingresso alla mostra: https://www.mostreinbasilica.it/it/info/bigliettiI visitatori dovranno presentarsi all’ingresso 10 minuti prima dell’inizio della visita.L’esposizione è ideata e promossa dal Comune di Vicenza e dal Museo Egizio, con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. La promozione e l’organizzazione sono curate da Marsilio Arte, che ne pubblica il catalogo. I partner dell’esposizione sono Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia – Vicenza, Fondazione Giuseppe Roi, AGSM AIM, Confindustria Vicenza, LD72, Beltrame Group ed Euphidra.