Hotel vicentino conquista le 5 Stelle Lusso: è il primo hotel di categoria in provincia

ROMANO D’EZZELINO (Vicenza), 19 dicembre 2025 – Ca’ Apollonio Heritage, boutique hotel situato a Romano d’Ezzelino, ha ottenuto la classificazione alberghiera 5 Stelle Lusso, diventando il primo hotel di questa categoria a Vicenza e in tutta la provincia. La struttura è immersa in diciotto ettari di campagna ai piedi del Monte Grappa, area riconosciuta come Riserva Mab Unesco.

Il riconoscimento valorizza l’offerta complessiva della struttura, che conta dieci camere distribuite tra la Villa Storica del XIV secolo e l’Edificio Contemporaneo. Punto di forza è il Ristorante Gourmet guidato dall’executive chef Alessio Longhini, segnalato nella Guida Michelin 2026, affiancato da una cantina con oltre mille etichette, premiata nel 2025 e 2026 tra le migliori d’Italia nella sezione Fine Dining alla Milano Wine Week. Completano l’esperienza i servizi dedicati a SPA, well_being e fitness.

La classificazione 5 Stelle Lusso rafforza inoltre un modello di ospitalità orientato all’economia circolare. Ca’ Apollonio Heritage privilegia infatti fornitori e produttori locali, promuove opportunità di occupazione e crescita per i propri collaboratori e reinveste nella comunità attraverso collaborazioni con artigiani e realtà culturali e sociali della pedemontana veneta. Un approccio che mira a trasformare il turismo di qualità in un volano per lo sviluppo economico locale, valorizzando al contempo le eccellenze del territorio.

«Le cinque stelle lusso rappresentano un’opportunità per continuare a investire in qualità, mantenendo al centro i valori di sostenibilità e autenticità che ci hanno sempre ispirato», dichiarano i titolari Maria Pia Viaro e Massimo Vallotto. «Ora sentiamo ancora più forte la responsabilità verso il territorio e la comunità che ci circonda».

Ca’ Apollonio Heritage si trova in via Molinetto 5/a a Romano d’Ezzelino (VI). Per informazioni: tel. 0424 1910054. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.caapollonio.com.