Halloween in TV: i film e le serie imperdibili per una maratona da brivido

Halloween è il momento perfetto per immergersi in atmosfere spettrali, tra case infestate, streghe, zombie e misteri che gelano il sangue. Che siate amanti del brivido puro, delle commedie horror o delle saghe fantasy dark, ci sono tantissime opzioni tra film e serie TV per creare la maratona perfetta.

Film da non perdere

I film rimangono un classico intramontabile per la notte di Ognissanti. Ecco alcuni titoli imperdibili:

Halloween (1978) – Il cult di John Carpenter che ha dato il via a una delle saghe horror più iconiche della storia del cinema, con Michael Myers protagonista indiscusso.

– Il cult di John Carpenter che ha dato il via a una delle saghe horror più iconiche della storia del cinema, con Michael Myers protagonista indiscusso. It (2017) – La trasposizione cinematografica del romanzo di Stephen King, con il terrificante clown Pennywise.

– La trasposizione cinematografica del romanzo di Stephen King, con il terrificante clown Pennywise. The Conjuring (2013) e sequel – Basato su eventi reali, racconta le indagini paranormali dei coniugi Warren in case infestate da spiriti maligni.

e sequel – Basato su eventi reali, racconta le indagini paranormali dei coniugi Warren in case infestate da spiriti maligni. Hocus Pocus (1993) – Una commedia horror adatta anche a chi cerca un Halloween più leggero: tre streghe tornano a Salem per seminare il caos.

– Una commedia horror adatta anche a chi cerca un Halloween più leggero: tre streghe tornano a Salem per seminare il caos. Hereditary (2018) – Horror psicologico intenso che esplora traumi familiari e fenomeni soprannaturali, tra i film più apprezzati degli ultimi anni.

– Horror psicologico intenso che esplora traumi familiari e fenomeni soprannaturali, tra i film più apprezzati degli ultimi anni. Coraline (2009) – Per chi ama l’animazione dark: la storia di una bambina che scopre un mondo parallelo spettrale e inquietante.

– Per chi ama l’animazione dark: la storia di una bambina che scopre un mondo parallelo spettrale e inquietante. Trick ‘r Treat (2007) – Film antologico che celebra le regole e le tradizioni di Halloween, perfetto per chi vuole più storie in una sola notte.

Serie TV da maratona

Negli ultimi anni le serie TV hanno portato il brivido direttamente nelle case degli spettatori, spesso con stagioni autoconclusive o storie seriali perfette per il binge-watching. Tra le più interessanti:

The Witcher (Netflix) – La saga fantasy dark con Geralt di Rivia, tra mostri, magia e intrighi politici, perfetta per chi ama atmosfere gotiche e avventure sovrannaturali.

– La saga fantasy dark con Geralt di Rivia, tra mostri, magia e intrighi politici, perfetta per chi ama atmosfere gotiche e avventure sovrannaturali. American Horror Story (FX/Hulu) – Ogni stagione un’ambientazione e un tema diverso, tra case infestate, circhi maledetti e streghe.

– Ogni stagione un’ambientazione e un tema diverso, tra case infestate, circhi maledetti e streghe. Stranger Things (Netflix) – Horror, fantascienza e mistero negli anni ’80: una perfetta combinazione di nostalgia e tensione soprannaturale.

– Horror, fantascienza e mistero negli anni ’80: una perfetta combinazione di nostalgia e tensione soprannaturale. The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor (Netflix) – Due stagioni antologiche di grande impatto emotivo, con fantasmi, misteri e storie familiari inquietanti.

– Due stagioni antologiche di grande impatto emotivo, con fantasmi, misteri e storie familiari inquietanti. Chilling Adventures of Sabrina (Netflix) – La rivisitazione dark della strega Sabrina, tra magie oscure, culti e tensione adolescenziale.

– La rivisitazione dark della strega Sabrina, tra magie oscure, culti e tensione adolescenziale. Locke & Key (Netflix) – Mistero e fantasy con chiavi magiche, porte segrete e creature soprannaturali, ideale per un pubblico giovane-adulto.

– Mistero e fantasy con chiavi magiche, porte segrete e creature soprannaturali, ideale per un pubblico giovane-adulto. Penny Dreadful (Showtime/Now TV) – Horror gotico con Dracula, Dorian Gray, Frankenstein e altre figure iconiche della letteratura horror.

– Horror gotico con Dracula, Dorian Gray, Frankenstein e altre figure iconiche della letteratura horror. Wednesday (Mercoledì) (Netflix) – La nuova serie basata sul personaggio di Mercoledì Addams, combinazione di mistero, dark humor e scuola infestata.

Come organizzare la maratona perfetta