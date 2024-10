Halloween a Gardaland con i Coma_Cose, Fred De Palma e Benji & Fede

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il 31 ottobre, in occasione della magica e terrificante festa di Halloween, Gardaland prolungherà la sua apertura fino a mezzanotte offrendo ai visitatori del parco una giornata interamente dedicata a Halloween, con 14 ore di divertimento tra attrazioni mozzafiato, spettacoli immersivi e sorprese a tema, per un’esperienza indimenticabile.

Fin dal mattino, l’atmosfera sarà ricca di sorprese e, con il calare della sera, l‘esperienza si intensificherà con uno spaventoso Gardaland Halloween Party animato da Artisti straordinari e show imperdibili in grado di immergere il pubblico in atmosfere “spaventosamente” coinvolgenti, tra vampiri, zucche e fantasmi per un divertimento… da brivido!

In Piazza Jumanji, cuore pulsante dell’evento, lo spettrale palco – caratterizzato da un gigantesco ragno largo 20 metri, quasi a voler irrompere nella scena e raggiungere il pubblico, e da enormi zucche – si animerà, già dalle ore 18:00, con il DJ set di Luca Lazza, accompagnato dalla potente voce di Ary Fashion, seguito dalle coinvolgenti esibizioni dell’Hit Mania Dance Show. Un mix perfetto per scaldare la piazza e dare inizio a una serata di divertimento mostruoso!

Nel corso della serata su Gardaland si accenderanno anche i riflettori delle radio partner dell’evento RTL 102.5 e Radio Zeta con l’intrattenimento a cura degli speaker Diego Zappone, Simone Palmieri, Giulia Laura Abbiati e DJ Sautufau alla consolle. L’evento sarà trasmesso in diretta radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del Digitale Terrestre e canale 735 di Sky) e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, permettendo a tutti di vivere le emozioni uniche di Gardaland Halloween Party, ovunque si trovino.

Le performance live proseguiranno con alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana: Benji & Fede – il duo pop modenese torna insieme per un’esibizione speciale pronti a far vibrare il pubblico con i singoli che hanno scalato le classifiche italiane regalando una serata indimenticabile di musica e spettacolo – i Coma_Cose – il duo milanese composto da Fausto Lama e California che hanno recentemente celebrato il loro amore sulla scia della semplicità, che da sempre li contraddistingue – e Fred De Palma – icona della musica urban, con una carriera ricca di successi internazionali.

I Visitatori presenti al Parco per Gardaland Halloween Party potranno scatenarsi, fino allo scoccare della mezzanotte che verrà scandita da uno spettacolo pirotecnico, al ritmo di sound variegati, grazie ai diversi stili musicali degli artisti che si esibiranno sul palco.

La serata, organizzata da Gardaland in collaborazione con FMedia, sarà un tripudio di emozioni e musica indimenticabile, con hit che hanno fatto storia. Benji & Fede faranno ballare il pubblico con “Dove e quando“, il successo che ha permesso al duo di scalare le classifiche italiane, e il nuovo singolo “Estate Punk”. L’atmosfera si caricherà di intensità con i Coma_Cose e “Malavita“, ultimo singolo del gruppo che mescola sapientemente rap, elettronica e influenze cantautorali, regalando un’esperienza unica. E, per chi ama il ritmo latino, Fred De Palma con “Passione“, una bachata estiva che ha infiammato le spiagge italiane, farà ballare tutti ancora una volta.

Gardaland Magic Halloween proseguirà fino a domenica 3 novembre con immersive esperienze pensate per offrire un divertimento personalizzato a seconda delle età e delle esigenze.

I Visitatori saranno protagonisti di momenti unici che trasformeranno la visita al Parco in un ricordo memorabile, con giornate dalle atmosfere spaventosamente divertenti per le famiglie ed esperienze più intense per giovani adulti per i quali sono stati pensati i VENERDÌ DA PAURA (dalle 17:00 alle 22:00)con due Scary Zone infestate da zombiee la novità 2024 “WRECKAGE – The Horror Experience”.

Un inedito percorso nella semioscurità, che promette di far vivere un’esperienza altamente immersiva (ad ingresso con biglietto aggiuntivo) pensata per i Visitatori con età superiore ai 14 anni in cerca di emozioni forti ma aperta a tutti coloro che si sentono sufficientemente coraggiosi da affrontare una missione ad alto tasso adrenalinico.

Ambientata in una stazione spaziale disastrosamente precipitata sulla Terra, WRECKAGE è una delle esperienze più coinvolgenti e inquietanti mai realizzate a Gardaland: i temerari che oseranno addentrarsi al suo interno, infatti, troveranno ad attenderli in ogni angolo una sorpresa al cardiopalma che metterà alla prova i loro nervi.

Non mancheranno Street Animation da brivido, dolci e cocktails a tema e spettacoli pensati ad hoc per Halloween, fra questi “ANUBIS. Il Signore dei Morti” al Gardaland Theatre.

Per vivere tutta l’atmosfera di Magic Halloween presso i tre fantastici hotel 4 stelle tematizzati del Resort, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, è possibile usufruire di uno sconto (valido per soggiorni fino al 2 novembre) fino al 20% sul pacchetto soggiorno, che include: pernottamento, colazione, biglietti per Gardaland Park e SEA LIFE Aquarium. In più il secondo giorno di ingresso al Parco è gratis. Scade il 1° novembre.

Nel periodo di Gardaland Magic Halloween il Parco resterà aperto in via del tutto esclusiva tutti i lunedì dalle ore 10:00 alle 17:00, tutti i Venerdì (da paura) dalle 17:00 alle 22:00, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 20:00 (sabato 2 novembre il Parco chiuderà alle ore 19:00 e domenica 3 novembre alle ore 18:00). Per ulteriori informazioni sulle aperture e gli orari è possibile consultare il calendario qui: Calendario di Apertura di Gardaland Resort.