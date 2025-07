Guidava un’auto senza assicurazione, donna denunciata grazie al Targa system

Danno buoni risultati i controlli che la polizia locale di Vicenza espleta nell’ambito del progetto Strade sicure con l’utilizzo di Targa system, la strumentazione che ieri ha permesso di individuare un’autovettura che circolava in città con targa falsa e senza assicurazione Rca.Intorno alle 10 di ieri, 21 luglio, infatti, il Targa system in dotazione al comando vicentino ha dato un alert relativo alla mancanza di assicurazione di una Fiat 500 ripresa da una telecamera di sorveglianza.Quando gli agenti hanno fermato l’autovettura per una verifica, la conducente, O.C.A, di 45 anni, ha esibito documenti solo in apparenza regolari, perché la carta di circolazione e la polizza assicurativa si riferivano ad una targa diversa da quella segnalata dal Targa system.Un più approfondito controllo degli agenti di polizia locale ha rivelato che la targa posteriore del veicolo era stata alterata con una striscia di nastro adesivo nero ritagliata a misura ed aggiunta ad una lettera P della targa per farla sembrare una R.La donna che conduceva il veicolo non ha saputo fornire agli agenti spiegazioni plausibili ed è stata perciò deferita all’autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 100 del codice della strada (circolazione con targa non propria o contraffatta, punibile con sanzione amministrativa da 2.046 a 8.186 euro) ma anche per le ipotesi di reato previste dagli articoli 477 e 482 (contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative commesse da privato, che rischia una pena da due mesi a un anno). La targa contraffatta inoltre è stata posta sotto sequestro.