Guidava un’auto rubata senza patente: denunciato

Nel corso della notte scorsa, all’1 circa, durante un servizio di controllo del territorio il personale della Squadra Volanti della Questura di Vicenza ha visto un’auto della quale era già stato segnalato il furto lo scorso 3 novembre, passare verso viale Dieci Giugno. Quindi la polizia ha bloccato l’auto. Dalla vettura sono scesi diversi uomini che, alla vista degli Agenti, hanno tentato invano di allontanarsi.

Il controllo degli occupanti ha consentito di identificare il conducente, un minorenne vicentino ed altri cinque passeggeri, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni. Durante la perquisizione di tutti i ragazzi, all’interno degli slip di uno di questi, un diciannovenne nato a Vicenza, è stato rinvenuto un involucro contenente cannabis del peso lordo di 1,45 grammi.

I ragazzi sono stati quindi accompagnati negli Uffici della Questura, dove è arrivato anche il proprietario del veicolo, al quale è poi stata restituita l’auto. Tutti i ragazzi, tranne il conducente, riferivano di essere all’oscuro della provenienza illecita dell’auto.

Il minore che guidava l’auto, invece, ha detto di essere venuto a conoscenza da altri ragazzi che la vettura era parcheggiata aperta e con le chiavi a bordo nel quartiere San Pio X a Vicenza e che quindi in serata, aveva deciso di recarsi in quel luogo e di utilizzarla.

Il minorenne è stato quindi indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione nonché sanzionato per rispondere di guida senza patente, in quanto circolava alla guida del veicolo senza aver compiuto i 18 anni di età.

Il ragazzo trovato in possesso di sostanza stupefacente, invece, veniva segnalato alla Prefettura.