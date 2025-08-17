ATTUALITA'CRONACA
17 Agosto 2025 - 13.53

Grappa, scivola in un dirupo: salvata da un albero

Pm
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Attorno a mezzogiorno la Centrale del Suem di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per una signora ruzzolata per alcuni metri in un una scarpata, mentre assieme al marito percorreva il sentiero che dal Santuario della Madonna del Covolo porta alla Madonna dei Tre Busi. Arrivati sul posto assieme al personale sanitario del Suem di Crespano, i soccorritori si sono calati con il medico dalla 73enne di Vigodarzere (PD), che si era fermata addosso a un albero, ma fortunatamente non aveva riportato conseguenze. Dotata di casco e imbrago, l’escursionista è stata sollevata con un paranco lungo il pendio e dal sentiero accompagnata all’ambulanza, da dove si è allontanata autonomamente, dopo l’ulteriore verifica delle sue condizioni. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Grappa, scivola in un dirupo: salvata da un albero | TViWeb Grappa, scivola in un dirupo: salvata da un albero | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy