Grappa, scivola in un dirupo: salvata da un albero

Attorno a mezzogiorno la Centrale del Suem di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per una signora ruzzolata per alcuni metri in un una scarpata, mentre assieme al marito percorreva il sentiero che dal Santuario della Madonna del Covolo porta alla Madonna dei Tre Busi. Arrivati sul posto assieme al personale sanitario del Suem di Crespano, i soccorritori si sono calati con il medico dalla 73enne di Vigodarzere (PD), che si era fermata addosso a un albero, ma fortunatamente non aveva riportato conseguenze. Dotata di casco e imbrago, l’escursionista è stata sollevata con un paranco lungo il pendio e dal sentiero accompagnata all’ambulanza, da dove si è allontanata autonomamente, dopo l’ulteriore verifica delle sue condizioni.