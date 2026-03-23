Gondolieri sub all’opera: raccolti 17 quintali di rifiuti nei canali

Nuova immersione per i gondolieri sub di Venezia che ieri hanno ripulito i fondali dei rii di San Severo, Santa Maria Formosa, Mondo Novo, Pestrin Paradiso, San Giovanni Laterano e Rio della Tetta.

La squadra operativa, composta da personale volontario e non volontario, ha operato in particolare lungo un tratto di canale di circa 300 metri, dalla riva di Santa Marina fino a Santa Maria Formosa e antistante la chiesa. Al termine delle attività sono stati complessivamente recuperati circa 17 quintali di materiali.

Nel dettaglio, sono stati rinvenuti numerosi copertoni pneumatici, un’inferriata antica lavorata in stile veneziano del peso di 100 kg, tubi innocenti, una batteria, due monopattini, una scala, centinaia di bottiglie, grondaie e due passerelle in ferro di quelle utilizzate per le impalcature. ANSA VENETO