Giovedì Maurizio Landini a Vicenza

La Cgil di Vicenza e provincia incontra Maurizio Landini in assemblea giovedì 28 settembre 2023. Il titolo dell’incontro è “Insieme per la Costituzione”. Appuntamento alle ore 14:00 al Teatro di via Ca’ Balbi (quartiere di Bertesinella – Vicenza Est). L’incontro è introdotto da Giampaolo Zanni, segretario generale della Cgil berica. Vuole essere un evento in cui interverranno delegati e attivisti della Cgil, ma viene anche allargato ai rappresentanti di associazioni e movimenti. E’ presente Tiziana Basso, segretaria generale della Cgil del Veneto, e colcude l’incontro il segretario generale nazionale della CGIL Maurizio Landini.