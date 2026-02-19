Giovane accoltellato a Malo durante la festa post-Carnevale: due feriti

MALO, 19 febbraio 2026 – Una serata di festa dopo la sfilata di Carnevale si è trasformata in momento di paura martedì sera a Malo, in piazza Marconi. Intorno alle 20, un diverbio, forse per un saluto mancato, è degenerato in una colluttazione con l’uso di un coltello.

Il bilancio è di due persone coinvolte: il più grave è un giovane di 22 anni residente a Molina, ferito alla spalla, trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Schio. Anche il presunto aggressore, originario del sud Italia, ha riportato lievi ferite.

La musica della festa è stata immediatamente interrotta dagli organizzatori. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, già presenti per il Carnevale, e l’ambulanza. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Molti presenti hanno espresso incredulità per quanto accaduto. La serata, che doveva essere all’insegna dell’allegria, si è trasformata in pochi minuti in un episodio di tensione e preoccupazione, lasciando la piazza sgomenta e amareggiata.