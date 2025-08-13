Gallio, giovane scout si sente male nella notte: salvato

Verso mezzanotte e mezza la Centrale del 118 di Vicenza ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni, per un giovane appartenente a un gruppo scout, che si era sentito poco bene. Risaliti alle coordinate del luogo dove si trovava la comitiva, in località Mina della Botte, una squadra si è avvicinata in fuoristrada fino a Casera Busette, per poi proseguire a piedi 45 minuti. Arrivati dal 18enne di Montelparo (FM), i soccorritori gli hanno prestato prima assistenza, poi, in accordo con la Centrale, sono rientrati con lui alle jeep e lo hanno accompagnato in ospedale ad Asiago per gli approfondimenti del caso. L’intervento si è concluso alle 4.30.