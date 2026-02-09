Furto ai danni della squadra israeliana di bob durante gli allenamenti olimpici

CORTINA D’AMPEZZO – La squadra israeliana di bob è stata vittima di un furto mentre si allenava in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A darne notizia è stato Adam “AJ” Edelman, ex skeletonista e ora atleta di bob, che ha raccontato su X come l’appartamento della squadra sia stato scassinato, con la sparizione di migliaia di dollari in oggetti personali e passaporti. La foto dei rilievi della polizia scientifica ha accompagnato il post.

Le autorità hanno confermato che l’intrusione non è avvenuta nel villaggio olimpico di Fiames. Alcuni membri del team non sono ancora arrivati in Italia, e la loro base rimane segreta, protetta dalla scorta armata del Mossad. Nonostante questo, il furto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e provocato una vivace discussione sui social, con riferimenti alla tragedia di Monaco 1972.

Edelman ha sottolineato la reazione della squadra: «Valigie, scarpe, equipaggiamento, passaporti rubati, e i ragazzi sono tornati subito ad allenarsi. Questo è lo spirito israeliano».