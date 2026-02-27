Vicenza – Lavori in viale Roma, tratto chiuso tra viale Verdi e piazzale De Gasperi

Proseguono i lavori stradali in viale Roma e, con essi, anche le modifiche alla viabilità. Da lunedì 2 marzo fino a lunedì 16 marzo l’istituzione dell’area di cantiere porterà alla chiusura al traffico del tratto dall’altezza di viale Verdi fino a piazzale De Gasperi.

Resteranno percorribili gli accessi al garage Castello e al parcheggio del supermercato: l’accesso sarà dunque garantito da nord (corso Santi Felice e Fortunato) o da sud (viale Verdi) in base all’andamento dei lavori. Per garantire l’accesso a porta Castello, invece, verrà attivato il doppio senso di circolazione in corso Santi Felice e Fortunato, nel tratto compreso tra piazzale De Gasperi e piazzale Giusti/Battaglione Monte Berico, con accesso proprio da via Battaglione Monte Berico.

Per l’attivazione del doppio senso di circolazione in corso Santi Felice e Fortunato, nel tratto compreso tra piazzale De Gasperi e piazzale Giusti/Battaglione Monte Berico, verrà eliminata la sosta e chiusa la corsia ciclabile attualmente in contro mano (le biciclette andranno dunque nel normale senso di marcia): doppio senso di marcia, la cui attivazione consentirà anche l’accesso da nord al garage Castello e al supermercato, sempre in base all’andamento dei lavori.

Verrà inoltre riaperto il tratto di viale Roma tra viale Verdi e la stazione, solo in direzione di quest’ultima.

Viale Verdi resterà percorribile e saranno consentite tutte le manovre, ovvero la svolta a sinistra (in base all’andamento del cantiere), la svolta a destra verso la stazione e la direzione diritta per raggiungere via Gorizia. Via Gorizia, all’intersezione con viale Roma, avrà invece l’obbligo di svolta a sinistra verso la stazione. L’uscita del parcheggio Verdi avrà l’obbligo di svolta a destra verso la stazione. I marciapiedi di viale Roma saranno sempre percorribili.

Per facilitare i servizi ai negozi, verranno istituiti temporaneamente due stalli per carico scarico merci, con la disciplina ordinaria, in prossimità della fontana in piazzale De Gasperi.