Fuga Spericolata nella Bassa Padovana: Ford Fiesta Semina il Panico da Ospedaletto a Borgo Veneto

Un inseguimento da film si è concluso ieri mattina nella Bassa Padovana, dopo che un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha seminato il panico tra automobilisti e pedoni lungo il percorso Ospedaletto Euganeo–Borgo Veneto.

I fatti risalgono al 14 marzo, quando una pattuglia del Radiomobile di Este ha intercettato una Ford Fiesta con targhe alterate in via Stanghella. All’intimazione dell’alt, il conducente ha invece accelerato, dando il via a un lungo inseguimento tra le strade della zona.

La corsa spericolata è terminata a Dossi di Borgo Veneto, dove l’uomo, bloccato in una via senza uscita, ha ingranato la retromarcia speronando la pattuglia e tentando di fuggire a piedi, provocando contusioni ai militari intervenuti. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso.

Oltre alla fuga pericolosa, all’indagato sono contestati reati tra cui resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, guida senza patente e possesso ingiustificato di grimaldelli. L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Este.

Ieri il tribunale di Rovigo ha convalidato l’arresto, imponendo all’indagato obbligo di dimora e divieto di allontanarsi dall’abitazione tra le 19 e le 6 del mattino.

L’episodio ha scosso la comunità locale e ricorda l’importanza dei controlli su strada per la sicurezza di tutti gli utenti.