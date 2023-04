Freddo sul Veneto e la stagione sciistica prosegue

Brusco calo delle temperature in Veneto. La temperatura media nella giornata di oggi è scesa di 4/5 gradi rispetto a ieri con minime sotto lo zero in alcuni capoluoghi. A Padova si è passati dai 9° di ieri a 3°. A Vicenza da 4° a 3° a Verona da 4 a 0°. Temperature che in molte zone di campagna danneggiano le colture in piena esplosione primaverile. Molto più rigide le temperature in montagna, ovunque ampiamente sotto lo zero con picchi di -9° nell’asiaghese e -7° nell’Ampezzano.

Non è ancora finita a Cortina D’Ampezzo la stagione invernale, dove impianti, piste e rifugi sono aperti fino al primo maggio.



Nell’area Tofana-Freccia nel Cielo, Lagazuoi e 5 Torri si scia infatti fino al 10 aprile, al Col Gallina fino al 16 aprile, mentre come da tradizione il Faloria chiuderà il primo maggio.

Anche la nuova Cortina Skyline sarà aperta fino al 10 aprile.

Per il presidente di Cortina Skiworld, Marco Zardini, “la stagione invernale 2022-23 è stata una stagione coi fiocchi, abbiamo lavorato intensamente e siamo molto soddisfatti dei risultati. Siamo contenti e orgogliosi di potere accogliere i nostri ospiti ancora per un mese, anche perché si preannuncia una Pasqua con buone condizioni neve, anche grazie alle temperature di questi giorni”.

Il 27 maggio nella conca ampezzana è prevista l’apertura della stagione estiva, con gli impianti del Lagazuoi. (ANSA).