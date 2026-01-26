Francia – Tunisino ventenne stupra donna di 90 anni

Nizza, 90enne violentata nel suo appartamento: arrestato un uomo tunisino sulla ventina

NIZZA – Nella tarda notte di venerdì 23 gennaio, una donna di 90 anni è stata aggredita e violentata nel suo appartamento in Boulevard de la Madeleine, a Nizza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia e riferito dal procuratore generale Damien Martinelli, l’uomo, sulla ventina, ha fatto irruzione nell’abitazione intorno alle 4-5 del mattino e ha costretto la donna a subire diversi atti di penetrazione.

Una inchiesta preliminare per “violenza sessuale su persona vulnerabile” è stata immediatamente aperta e affidata alla sezione locale della polizia giudiziaria delle Alpi Marittime.

Gli investigatori hanno rapidamente identificato e arrestato il sospettato, un uomo tunisino nato nel 1997, residente illegalmente in Francia e già destinatario di un ordine di espulsione emesso l’11 gennaio 2026 dalla prefettura di Saona e Loira. Al momento dell’arresto, il suo tasso alcolemico era di 0,86 mg/l e risultava positivo ai test per cannabis e cocaina. L’uomo occupava abusivamente un appartamento vicino a quello della vittima insieme ad altri immigrati clandestini.

Interrogato dalla polizia, ha ammesso di essere entrato nell’abitazione sotto l’effetto dell’alcol, ma ha negato di aver commesso lo stupro. Nonostante l’assenza di precedenti penali, l’uomo è stato accusato di stupro e posto in custodia cautelare.

La vittima, che ha riportato ferite a mani, braccia e gambe, è stata ricoverata in ospedale. La sua incapacità lavorativa totale è stata fissata a cinque giorni.