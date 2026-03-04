Finto carabiniere tenta truffa da 50 mila euro: anziano orafo salvato dalla polizia

Un ex artigiano orafo di 92 anni è stato vittima di un tentativo di truffa da parte di un “finto” carabiniere, che si era fatto consegnare gioielli per un valore di circa 50 mila euro, molti dei quali realizzati dallo stesso anziano. La vicenda è avvenuta nell’hinterland veneziano.

L’inganno è iniziato con una telefonata in cui il truffatore, spacciandosi per carabiniere, ha chiesto all’anziano di elencare i preziosi per verificare un presunto furto. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta per ritirare il cofanetto.

Grazie all’intervento tempestivo della squadra mobile della Questura di Venezia, il truffatore è stato fermato in flagranza e portato in questura. I gioielli sono stati recuperati e restituiti alla vittima, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Il sospetto, cittadino magrebino con precedenti, è stato sottoposto a foglio di via con divieto di ritorno nel Veneziano. La polizia continua le indagini per individuare altri complici e prevenire simili truffe a danno degli anziani.