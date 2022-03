Intervista al vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto, Nicola Finco (Lega) –LEGGI L’ARTICOLO-. Finco si scaglia contro lo strumento del Reddito di Cittadinanza creato dai 5 Stelle, diventato uno strumento per truffare lo Stato, in un momento in cui il Sociale dovrebbe essere rivolto da tutt’altra parte.