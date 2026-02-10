Fiamme in Questura a Verona: vigili del fuoco in azione

Un incendio si è sviluppato questa mattina, 10 febbraio, all’interno della questura di Verona, in Lungadige Galtarossa. Le fiamme hanno interessato la sala operativa della Polizia Stradale, situata al terzo piano dell’edificio.

La chiamata al 115 è arrivata intorno alle 8.25, e subito sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo. Una densa colonna di fumo nero si è levata dalla questura, visibile anche a distanza.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Sul luogo sono presenti il questore Rosaria Amato e il comandante dei Vigili del Fuoco, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

La situazione è sotto controllo, ma le autorità raccomandano prudenza e il rispetto delle zone transennate.