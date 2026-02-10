CRONACAVENETO
10 Febbraio 2026 - 10.43

Fiamme in Questura a Verona: vigili del fuoco in azione

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un incendio si è sviluppato questa mattina, 10 febbraio, all’interno della questura di Verona, in Lungadige Galtarossa. Le fiamme hanno interessato la sala operativa della Polizia Stradale, situata al terzo piano dell’edificio.

La chiamata al 115 è arrivata intorno alle 8.25, e subito sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo. Una densa colonna di fumo nero si è levata dalla questura, visibile anche a distanza.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Sul luogo sono presenti il questore Rosaria Amato e il comandante dei Vigili del Fuoco, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

La situazione è sotto controllo, ma le autorità raccomandano prudenza e il rispetto delle zone transennate.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Fiamme in Questura a Verona: vigili del fuoco in azione | TViWeb Fiamme in Questura a Verona: vigili del fuoco in azione | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy