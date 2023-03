Festa della Donna, a Sovizzo uno spettacolo teatrale

Il Comune di Sovizzo invita l’intera cittadinanza allo spettacolo teatrale “Chi ha sparato al

maggiordomo?”, previsto per venerdì 10 marzo, alle ore 20.45, nell’Auditorium delle Scuole

Elementari in Via V. Alfieri, 3.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, vedrà protagonisti diversi artisti, tra i quali Giorgia

Antonelli, Annalisa Carrara e Titino Carrara. La produzione sarà curata dalla Compagnia Teatrale

“Pipa e Pece” di Vicenza, mentre drammaturgia e regia saranno opera di Titino Carrara.

Lo spettacolo è stato organizzato in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, o

Festa della Donna, ricorrente l’8 marzo di ogni anno per ricordare le conquiste sociali, economiche e

politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto

in molte parti del mondo.

“Questo evento vuole essere un importante momento di aggregazione per celebrare insieme il ruolo

essenziale che le donne esercitano nella nostra società” incalza Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, e

conclude: “Ma è anche un’occasione per apprezzare il cruciale contributo che le donne regalano nella

vita di ciascuno di noi”.