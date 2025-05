“Fauna intorno a noi”: una mostra fotografica di Flavio Vanzo

Da sabato 24 maggio a domenica 8 giugno Sala La Loggia di Palazzo Barbaran di Castelgomberto

ospita la mostra fotografica “Fauna intorno a noi”, curata dall’Associazioni Nuovi Orizzonti Aps e

dedicata a Flavio Vanzo, un autore che predilige immagini di fauna esistente a Castelgomberto e

nei suoi dintorni. Vanzo nasce a Malo nel 1959, cresce a Priabona e si trasferisce poi a

Castelgomberto, dove risiede tutt’oggi. Si innamora della fotografia naturalistica e

paesaggistica intorno ai 20 anni, quando viene colpito dall’eleganza di un airone cinerino che si

alza in volo nelle campagne castrobertensi. Nella prima fase del suo percorso, si concentra sulla

rappresentazione del vissuto umano in vari contesti territoriali, in particolare la campagna,

esaltandone le tonalità e le atmosfere tipiche. Successivamente, con l’avvento del digitale, il suo

interesse si sposta verso il mondo animale. Le sue fotografie, principalmente, si pongono

l’obiettivo di catturare l’estetica degli animali in movimento, cogliendo istanti che raccontano il

loro dinamismo. “Le mie foto – sottolinea Vanzo – hanno in sé il valore di una ricerca spirituale. È

un vero inno a Dio e alla Creazione. In ogni scatto ho ricercato l’unicità del momento e ho tentato

di esprimere la vera essenza di ogni animale. Ho cercato di avvicinarmi ad ogni animale con

riguardo per rispettare la dignità di ognuno, soprattutto quando dovevo confrontarmi con la

sofferenza: l’unico strumento utile a risvegliare il sonno dello spirito.” In tutti questi anni Flavio

Vanzo ha scattato oltre 200 mila foto a colori, delle quali ne ha selezionate un centinaio per la

mostra “Fauna intorno a noi”, scattate quasi interamente nel territorio di Castelgomberto e dei

comuni limitrofi (Sovizzo, Creazzo, Cornedo Vicentino…), esaltando anche l’aspetto estetico degli

animali e della natura di quest’area, svelando lati sconosciuti e insospettati di una vallata così

densamente popolata e industrializzata, ma per certi versi ancora imprevedibilmente

sorprendente. L’esposizione in Sala La Loggia viene inaugurata sabato 24 maggio alle ore 17 e si

avvale del patrocinio del Comune di Castelgomberto e del contributo di Avis sez. Trissino-

Castelgomberto. Orari di visita: sabato dalle 18.30 alle 21; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Ingresso Libero.