Faloria-Cristallo inaugura la nuova stagione in quota

Con l’apertura degli impianti fissata per il 5 dicembre, l’area Faloria-Cristallo inaugura ufficialmente la stagione invernale 2025/26, che si concluderà a primavera inoltrata, offrendo la possibilità di sciare per tutta la durata della stagione olimpica e paralimpica.

Un inverno speciale, che vedrà Faloria-Cristallo protagonista con nuove infrastrutture, servizi potenziati e un’offerta di ospitalità e intrattenimento senza precedenti. Tra gli appuntamenti in calendario, è confermata anche la Coppa del Mondo di Snowboard, in programma il 13 dicembre, che come ogni anno animerà in notturna la pista Tondi.Un comprensorio rinnovato, più accessibile e accoglienteNel corso dell’ultimo anno, Faloria-Cristallo ha portato avanti un importante programma di riqualificazione delle strutture e degli impianti. Gli interventi hanno interessato l’intera area a partire dalla funivia Faloria, oggetto di una revisione completa delle funzioni elettromeccaniche e della rimozione delle barriere architettoniche, che ha reso gli spazi pienamente accessibili anche alle persone con disabilità.La riqualificazione ha riguardato anche la stazione di valle della funivia, sottoposta a un restyling firmato dallo studio Gris+Dainese Architetti. Un intervento pensato non solo per incrementare l’accessibilità dell’impianto, ma anche per introdurre l’inizio di una nuova esperienza che culmina con l’arrivo in quota. Parallelamente infatti, è stata avviata un’importante opera di ristrutturazione del Rifugio Faloria, anch’essa curata dagli stessi architetti, che porterà all’apertura di un nuovo locale bar a livello pista. Gli spazi sono stati progettati per conferire al rifugio una nuova immagine, espressione di un’evoluzione coerente con l’identità storica di Cortina d’Ampezzo.Il programma di rinnovamento prosegue inoltre con la riqualificazione della stazione di partenza di Rio Gere, del nuovo Ski Bar e della Vecchia Stazione Tondi, completamente rinnovate e reinterpretate in chiave contemporanea.“Abbiamo voluto offrire un’esperienza di sci e di montagna sempre più moderna e inclusiva – spiega Renzo Minella, Direttore generale di Faloria-Cristallo –. Questa stagione olimpica ci vede pronti a dare il meglio: un’area rinnovata, interventi che resteranno nel tempo e la possibilità di sciare per tutto l’inverno, continuando a vivere la montagna nel segno della tradizione di ospitalità del Faloria.”Faloria Mountain Club: la novità in quota firmata Super GTra le novità, la più attesa è l’apertura del Faloria Mountain Club, prevista per il 6 dicembre: il nuovo rifugio a marchio Super G, prima catena di mountain club delle Alpi italiane. Il progetto di riqualificazione, curato da Gris+Dainese Architetti con interior design ispirato al concept di Simone Colombo (SCA Studio), dà vita a un rifugio contemporaneo dove si incontrano design, cucina e intrattenimento.

Il ristorante Meraviglioso, la terrazza panoramica après-ski e il bar al piano terra offriranno un’esperienza unica per chi desidera vivere la montagna anche oltre lo sci.

Partner della stagioneAnche quest’anno Faloria SpA potrà contare sul sostegno di partner di rilievo internazionale, tra cui Forde Mastercard, che accompagnano il percorso di valorizzazione della destinazione in vista delle Olimpiadi.