Emma Bonino trasferita al San Filippo Neri: condizioni stabili e vigile

Emma Bonino, fondatrice di +Europa, è stata trasferita oggi alla Stroke Unit dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, dopo il ricovero d’urgenza al pronto soccorso del Santo Spirito domenica sera. Secondo quanto comunicato dalla Asl Roma 1, il trasferimento è stato effettuato per garantire un setting più appropriato alle cure specialistiche richieste dalla paziente.

Le condizioni di Bonino, 77 anni, sono stabili e la leader radicale è sempre stata vigile, riferiscono fonti del partito. Ulteriori accertamenti medici sono in corso e il segretario di +Europa, Riccardi Magi, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi di avere in giornata notizie di miglioramento. Emma è una grande lottatrice, le mandiamo il nostro affetto e la aspettiamo”.

Emma Bonino aveva già affrontato problemi respiratori nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito nell’ottobre 2024. In passato, la leader radicale era stata anche guarita da un tumore al polmone. Il trasferimento al San Filippo Neri rappresenta ora la scelta migliore per continuare le cure specialistiche in un reparto adeguato alla sua patologia.