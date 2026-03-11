Email sul “registro imprese”: scatta l’allarme truffa per le aziende vicentine

Consumatori24 segnala nuovi casi: moduli apparentemente amministrativi che nasconderebbero contratti a pagamento per la pubblicazione dei dati aziendali

Una possibile truffa ai danni delle aziende della provincia di Vicenza è stata segnalata all’associazione Consumatori24, dopo il caso denunciato da un’impresa con sede nell’area di Schio. L’azienda ha riferito di aver ricevuto una email apparentemente riconducibile a un servizio di aggiornamento dei dati del cosiddetto “registro dati imprese”.

Secondo quanto comunicato all’associazione, il messaggio invitava l’impresa a verificare o integrare alcune informazioni aziendali mancanti. Il documento allegato si presentava come una normale comunicazione amministrativa finalizzata all’aggiornamento dei dati aziendali, simile a quelle inviate da enti o registri ufficiali.

Solo in un secondo momento, però, l’azienda avrebbe scoperto che il modulo conteneva in realtà una proposta contrattuale per la pubblicazione dei dati aziendali su un portale privato. Dopo la contestazione da parte dell’impresa, sarebbe arrivata una richiesta economica per chiudere la posizione.

Nella comunicazione inviata all’azienda veniva infatti proposta una riduzione della durata contrattuale da due anni a uno, con una richiesta di pagamento pari a 1.068 euro, indicata come soluzione per chiudere bonariamente la questione ed evitare l’avvio di un contenzioso.

Consumatori24 sottolinea che situazioni analoghe sono già state segnalate all’associazione e che sono attualmente in corso verifiche su diversi casi relativi a comunicazioni simili ricevute da imprese che pensavano semplicemente di dover aggiornare i propri dati aziendali.

Secondo l’associazione, l’utilizzo di denominazioni che richiamano registri ufficiali può facilmente trarre in inganno imprenditori, professionisti e piccole imprese, inducendoli a credere di trovarsi di fronte a una richiesta amministrativa ordinaria.

Per questo motivo Consumatori24 invita tutte le aziende della provincia di Vicenza a prestare la massima attenzione alle richieste di aggiornamento dei dati aziendali ricevute via email o tramite moduli precompilati, verificando sempre con cura la reale provenienza delle comunicazioni prima di compilare o firmare qualsiasi documento.

Eventuali profili di irregolarità, se accertati, potranno essere valutati dalle autorità competenti.