Elezioni Vicenza – Rucco: “Semplificare ristrutturazioni per cittadini e architetti”

“Siamo la città del Palladio e dobbiamo essere anche nella vita quotidiana all’altezza della nostra storia.” Lo afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, che lancia la linea di azione per i prossimi 5 anni per migliorare il percorso per le ristrutturazioni per cittadini e architetti”. In questi anni, anche su stimolo dell’Europa nella direzione della sostenibilità ambientale in tutte le città come Vicenza, abbiamo visto come giustamente tantissimi cittadini hanno scelto di intervenire per ristrutturare le loro case e favorire la transizione verso minori consumi energetici e abitazioni più moderne. Che questo implicasse l’opportunità del 110% oppure altre che ci ha offerto anche la Regione Veneto e che noi come Amministrazione abbiamo cercato di far cogliere ai vicentini e agli architetti che li hanno seguiti e li seguono. Abbiamo anche creato 3 anni fa in piena fase covid una task force dedicata con 4 persone dell’Ufficio Tecnico alle pratiche edilizie del SuperBonus. Adesso però abbiamo preparato per i prossimi 5 anni un piano di azione operativo che aiuti a semplificare ancora di più procedure e tempi a vantaggio si cittadini e professionisti. Il cuore del nuovo piano di azione che chiameremo “Palladio 2023” è la tecnologia. Abbiamo deciso infatti di intervenire decisamente sulla riduzione dei tempi di accesso alla documentazione per le pratiche edilizie e di farlo attraverso tre scelte tecnologiche da terzo millennio. Prima cosa unificheremo le banche dati per semplificare la ricerca delle pratiche indispensabili per i lavori. In secondo luogo digitalizzeremo l’intero archivio delle pratiche edilizie che per la storia di Vicenza rappresenterà un salto di qualità per professionisti e cittadini storico. Terza azione sarà rendere accessibili in modo semplice le pratiche edilizie attraverso un portale on line che consenta di gestire sia le richieste di accesso che la consultazione dei documenti. E su queste tre strade abbiamo anche già individuato le risorse. Dopodichè per ridurre invece il tempo di gestione delle pratiche edilizie stiamo lavorando ad una semplificazione della normativa tecnica, a favorire un miglior coordinamento tra gli uffici comunali competenti e soprattutto aumentare il personale dedicato negli uffici tecnici, che già in 5 anni abbiamo incrementato del 20% ad esempio nell’edilizia privata. Se davvero vogliamo migliorare l’aria della nostra città e insieme favorire le tasche dei vicentini con un risparmio serio delle bollette e aumentare anche il valore delle nostre case non possiamo farlo con il numero di persone e con l’organizzazione del secolo scorso. Questa strada ci consentirà davvero di dimostrare nella quotidianità che siamo la città del Palladio e che sappiamo proiettare la nostra storia nel migliore futuro dei nostri figli.”