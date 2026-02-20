Elezioni: Arzignano, Lonigo, Arcugnano & co. Ecco la data del voto

Diversi comuni vicentini si preparano a tornare alle urne il 24 e 25 maggio per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Tra questi spiccano Arzignano (25.094 abitanti) e Arcugnano (7.717 abitanti), dove le amministrazioni sono cadute anticipatamente.

Ad Arzignano la Giunta è decaduta dopo l’elezione del sindaco Alessia Bevilacqua in Consiglio regionale, mentre ad Arcugnano si è conclusa l’esperienza amministrativa guidata dal sindaco Carollo.

Nel Vicentino saranno chiamati al voto anche Albettone (1.982 abitanti), con sindaco uscente Francesca Rigato (Sviluppo Berico); Cogollo del Cengio (3.156), guidato da Piergildo Capovilla (Rinasci Cogollo); Lonigo (15.746), con Pier Luigi Giacomello sindaco uscente sostenuto dalle liste Lonigo Guarda Avanti, Lonigo Democratica e Solidale Riparte, Con Giacomello per Lonigo e Siamo Lonigo; Malo (14.682), con sindaco uscente Moreno Marsetti (Marsetti Sindaco); Posina (558), con sindaco uscente Adelio Cervo (Per Posina e la Sua Gente); Recoaro Terme (6.076), dove il sindaco uscente è Armando (Recoaro Terme 2030).

Potrebbe aggiungersi anche Nove, dove è caduta la Giunta del sindaco Luca Rebellato.

Le date sono state individuate dal Consiglio dei ministri su informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: in tutta Italia saranno 626 i Comuni delle regioni a statuto ordinario chiamati alle urne, tra cui 15 capoluoghi di provincia. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 7 e 8 giugno.