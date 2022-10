È morto Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri

Un’Ansa di oggi riporta della morte di Franco Gatti, cantante dei Ricchi e Poveri, scomparso questa notte. Ad annunciarlo, gli altri due componenti del gruppo, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, insieme alla sua famiglia.

«Continuiamo a percorrere la strada nella musica senza Franco Gatti che, in totale armonia con il resto del gruppo, ha deciso di fermarsi» si legge da quanto scritto da Brambati e Sotgiu «Ringraziamo Franco per la professionalità e l’amicizia dimostrata in quasi cinquant’anni di vita artistica insieme. Noi restiamo sul palco perché questa è la nostra vita. È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco».

Il cantante si era allontanato dalla band dal 2013, quando la sua vita era stata sconvolta dalla scomparsa del figlio Alessio, appena 22enne, trovato morto nella sua abitazione a Nervi, nella città di Genova, il 13 febbraio di quell’anno.

L’annuncio

