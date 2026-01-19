Dramma nelle campagne di Pojana: cinquantenne trovato morto davanti casa

Pojana Maggiore – Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 19 gennaio 2026, nelle campagne di Cagnano di Pojana Maggiore, dove un uomo di circa cinquant’anni è stato trovato privo di vita sull’uscio della propria abitazione.

L’allarme è scattato attorno all’ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che conoscevano l’uomo o che potrebbero aver notato movimenti sospetti.

Al momento, secondo le prime valutazioni, l’ipotesi più probabile è quella di un decesso per cause naturali, ma saranno gli ulteriori riscontri a chiarire con esattezza quanto accaduto. La zona, isolata e immersa nella campagna, ha reso necessario un accurato lavoro di ricostruzione degli ultimi momenti di vita dell’uomo.