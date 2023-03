Donne iraniane: se ne parla a Vicenza al Centro Culturale San Paolo

Oltre l’hijab – La rivoluzione in Iran

Dai millennials la lotta per la libertà senza se e senza ma

Si intitola Oltre l’hijab l’incontro che CDS Presenza Donna, la Comunità Bahá’í e il Centro Culturale San Paolo promuovono per raccontare, fuori dai luoghi comuni, quello che sta succedendo in Iran. Dove, dal settembre 2022, a seguito della morte della ventiduenne Mahsa Amini, avvenuta durante la detenzione, non si fermano le manifestazioni. La polizia della Repubblica Islamica aveva arrestato Mahsa perché dal velo usciva qualche capello. Le proteste iniziali per una morte probabilmente dovuta alle percosse, si sono trasformate in una rivoluzione, culturale e sociale, contro un regime che usa la religione come ideologia politica. Ragazze e ragazze, fortemente istruiti, dinamici, con strutture mentali all’avanguardia, lottano per il cambiamento, senza cedere ai compromessi. Per questo loro “Rinascimento” stanno pagando un caro prezzo: 480 morti, 20mila arrestati.



L’appuntamento è per sabato 18 marzo alle 17.00 nella sala Areopago del Centro Culturale San Paolo in Viale Ferrarin 30 a Vicenza.

Interverranno Nibras Breigheche (Guida religiosa islamica) e Zoheida Mollaian (Comunità Bahá’í).

Le loro parole ci guideranno a scoprire il volto di chi si batte per la libertà, la laicità e la parità di genere. La giornalista Romina Gobbo, nel suo ruolo di moderatrice, contribuirà al confronto, ponendo domande alle relatrici per fare il punto su una cultura che, in generale, resta ancora profondamente maschilista.

Si tratterà, quindi, di un dialogo al femminile, ma che riguarda anche gli uomini, come la partecipazione maschile alle proteste iraniane sta dimostrando. Nella consapevolezza che il progresso della società passa attraverso l’alleanza uomo-donna.