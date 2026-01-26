Donna veneta uccisa a Manchester: arrestato un 33enne già condannato per un altro omicidio

La vittima è Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Roncade. L’uomo fermato aveva ucciso una sedicenne nel 2016

TREVISO, 25 gennaio 2026 – È stato arrestato a Manchester un uomo di 33 anni, James Morton, con l’accusa di aver ucciso Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Roncade (Treviso) e residente nel Regno Unito da circa dieci anni. La donna è stata trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì; secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta per soffocamento.

L’uomo, che vive nello stesso quartiere della vittima, era già stato condannato in passato per omicidio. Nel 2016, quando aveva 23 anni, era stato riconosciuto colpevole della morte di Hannah Pearson, una ragazza di 16 anni uccisa a Newark, nel Nottinghamshire, durante un rapporto sessuale. Per quel fatto era stato condannato a una pena detentiva.

Giovedì si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto; nei prossimi giorni Morton dovrà comparire davanti alla Crown Court. La polizia britannica ha avviato le indagini e ha aperto due canali, uno telefonico e uno online, per raccogliere eventuali testimonianze utili a chiarire la dinamica dei fatti.

La notizia è stata comunicata martedì pomeriggio alla madre della vittima, Daniela. A Manchester si trovano l’ex marito di Gloria De Lazzari e l’avvocato Gabriele Annì, in contatto con gli investigatori inglesi e con la Farnesina.

Gloria De Lazzari aveva vissuto in Puglia dopo un primo matrimonio; successivamente si era trasferita in Gran Bretagna, dove si era risposata e lavorava come rider.