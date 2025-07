Dazi USA al 30%, il Veneto tra le regioni più esposte: a rischio 22.000 posti e 3,5 miliardi di export (i settori più colpiti)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Veneto è tra le regioni italiane più vulnerabili ai dazi del 30% annunciati dagli Stati Uniti, con un export nei comparti colpiti che supera i 3,5 miliardi di euro. A rivelarlo è un’analisi di ReportAziende.it, basata su dati Istat-Comext ed Eurostat 2024, che evidenzia le aree produttive più a rischio: l’occhialeria (Belluno e Longarone), il vino Doc e Igt (Verona), la moda e pelletteria (Vicenza), i salumi veneti e la componentistica industriale destinata al mercato nordamericano.

In particolare:

Il comparto vitivinicolo veronese potrebbe subire una contrazione della domanda fino al 40% nei segmenti premium.

Il distretto dell’occhialeria esporta una quota molto elevata della propria produzione negli Stati Uniti.

Moda e pelletteria risultano estremamente sensibili agli aumenti tariffari.

L’industria meccanica e la componentistica vedono negli USA un mercato strategico.

A livello nazionale, l’Italia esporta verso gli Stati Uniti oltre 70 miliardi di dollari (pari a circa 63 miliardi di euro). Di questi, oltre 30 miliardi rientrano nei settori interessati dai dazi, con una perdita diretta stimata in 9 miliardi di euro e un impatto economico complessivo tra i 18 e i 22 miliardi di euro nel biennio 2025–2026.

I settori più colpiti in Italia:

Farmaceutico : 13,7 miliardi di dollari (18% dell’export italiano di settore).

: 13,7 miliardi di dollari (18% dell’export italiano di settore). Meccanica generale : 6,8% del valore di comparto.

: 6,8% del valore di comparto. Automotive : 5,5% dell’export nazionale.

: 5,5% dell’export nazionale. Macchine industriali : esposizione tra il 5,0% e il 6,8%.

: esposizione tra il 5,0% e il 6,8%. Vino e bevande : 4,4% dell’export italiano, pari al 22,7% dell’export mondiale.

: 4,4% dell’export italiano, pari al 22,7% dell’export mondiale. Moda e pelletteria : 3,2% nazionale e 9,1% globale.

: 3,2% nazionale e 9,1% globale. Mobili e arredamento : 2,5% nazionale, 14% globale.

: 2,5% nazionale, 14% globale. Metalli e acciaio : circa 7%.

: circa 7%. Elettronica medicale: 2,6% delle esportazioni mondiali.

Impatto occupazionale in Veneto

Secondo le stime, potrebbero essere a rischio tra i 18.000 e i 22.000 posti di lavoro nella regione, in particolare nelle Pmi e nei distretti manifatturieri di Treviso, Verona e Vicenza. A livello nazionale, il numero potrebbe salire tra i 115.000 e i 145.000 occupati, con il 75% delle perdite localizzate nel Nord Italia.

Effetti sui prezzi interni

Dal primo quadrimestre del 2026, è previsto un aumento medio dei prezzi fino al 10%, in particolare su prodotti agroalimentari certificati, vino Doc e beni legati alla moda e all’arredamento.

“Il Veneto è internazionale per vocazione: serve un supporto tempestivo alle imprese per far fronte a possibili contrazioni,” ha dichiarato il team di Analisi Economico-Finanziarie di ReportAziende.it.