Dal 5 luglio da Verona a Chioggia e al Delta del Po con il treno del mare

“Da sabato 5 luglio prenderà il via il “Chioggia Line”, il treno del mare che, nei weekend estivi, da Verona e Rovigo consentirà di raggiungere le spiagge dell’Alto Adriatico e il Delta del Po. Un’alternativa agli spostamenti in auto con un’attenzione particolare verso ciclisti e cicloturisti. I treni saranno attrezzati, infatti, per il trasporto di 74 biciclette a viaggio e toccheranno le stazioni di Isola della Scala, Cerea, Legnago, Badia Polesine, Rovigo, Adria e Rosolina, fino a Chioggia. Da qui, inoltre, sarà disponibile, su prenotazione, il servizio di bus dedicato e gratuito per raggiungere Sottomarina. Dalla stazione di Adria, invece, partirà, con direzione Porto Tolle (Ca’ Tiepolo) e Barricata, il “Delta del Po Link” con autobus attrezzati con carrelli in grado di trasportare fino a 20 biciclette la domenica (6 il sabato) per raggiungere più agevolmente gli itinerari ciclabili, tra cui il Giro della Sacca degli Scardovari e l’Anello della Donzella nel cuore del Parco del Delta del Po. Un’iniziativa intermodale, green e sostenibile realizzata in sinergia con Regionale Veneto Trenitalia, Infrastrutture Venete e Busitalia Veneto che avvicina il capoluogo scaligero non solo alle spiagge di Chioggia e Rosolina ma anche ad uno dei territori più belli d’Europa dal punto di vista naturalistico e alla sua suggestiva rete ciclabile”.Lo ha detto la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a Venezia in occasione della presentazione dell’offerta dei servizi intermodali estivi messa a disposizione dalla Regione del Veneto in collaborazione con Regionale Veneto di Trenitalia, Infrastrutture Venete e Busitalia Veneto.“Il Chioggia Line, che sarà attivo fino al 13 settembre, partirà da Verona alle 7.38 il sabato e alle 7.09 la domenica e i festivi – ha aggiunto la Vicepresidente De Berti –. Per quanto riguarda il ritorno, sarà possibile scegliere tra due opzioni per la partenza da Chioggia: alle 18.18 con arrivo nel capoluogo scaligero alle 20.55 oppure, per chi si vuole trattenere di più al mare, alle 20.35 con arrivo a Legnago, quale ultima fermata, alle 22.57. L’offerta, in particolare tra Rovigo e Chioggia, è pensata per sostenere il turismo nei fine settimana. Il sabato saranno disponibili 16 treni al giorno – incluso il Chioggia Line – per un totale di 1.694 posti a sedere; la domenica e nei festivi i treni saranno 20, con una disponibilità di 2.238 posti. Grande attenzione è riservata anche ai cicloturisti e a chi per i suoi spostamenti predilige la due ruote: il sabato e nei festivi, sono garantiti 200 posti bici al giorno, di cui 74 a bordo del treno del mare. Un numero significativo, che conferma il nostro impegno per la mobilità dolce e l’intermodalità. Basti pensare che a livello nazionale vengono offerti 25 mila posti bici giornalieri nei regionali, di cui ben 6.500 solo in Veneto. Una regione che si conferma all’avanguardia anche nella valorizzazione del trasporto pubblico come leva per uno sviluppo turistico responsabile e di qualità”.