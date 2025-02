dal 4 al 10 febbraio torna la Raccolta del Farmaco

L’iniziativa, organizzata a livello nazionale dalla Fondazione Banco Farmaceutico

Da martedì 4 a lunedì 10 febbraio, in 49 farmacie nella provincia vicentina sarà possibile aderire alle Giornate di Raccolta del Farmaco, manifestazione giunta quest’anno alla XXV edizione organizzata in tutta Italia dalla Fondazione Banco Farmaceutico con il sostegno di Federfarma.

Per tutta la settimana presso le farmacie aderenti sarà presente un punto di raccolta dei farmaci e materiale informativo sull’iniziativa: i cittadini potranno scegliere di donare liberamente uno o più farmaci da banco che, tramite una rete di associazioni di volontariato locali, saranno destinati a persone in difficoltà economiche. Momento clou della settimana sarà la giornata di sabato, quando nelle farmacie aderenti sanno presenti anche i volontari del Banco, per fornire eventuali informazioni e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’iniziativa.

Durante l’edizione dello scorso anno delle Giornate di Raccolta del Farmaco, in provincia di Vicenza furono state raccolte ben 4.960 confezioni per un valore di circa 44.500 euro, che hanno aiutato oltre 2 mila cittadini in condizione di povertà sanitaria tramite 16 enti attivi sul territorio.

Proprio il legame con il territorio è un punto di forza e uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa: i farmaci raccolti sono infatti destinati esclusivamente a realtà del sociale attive in ambito locale, dunque con la garanzia di una ricaduta diretta nella propria comunità per quanti sceglieranno di aderire con un piccolo gesto di generosità.

Quest’anno sono 15 le realtà benefiche locali alle quali saranno destinati i farmaci raccolti: complessivamente hanno espresso un fabbisogno di 5.800 confezioni di farmaci, soprattutto antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

«Sappiamo bene come la povertà sanitaria rappresenti purtroppo una problematica sempre più presente anche nel nostro territorio, sebbene si tratti di una delle zone più ricche e produttive d’Italia e d’Europa – commenta la dott.ssa Daniela Giovanetti, presidente di Federfarma Vicenza -. La raccolta dei farmaci donati diventa dunque una risorsa preziosa per una fascia di popolazione che oggi a volte è costretta a rinunciare ai farmaci di cui avrebbe bisogno, ma è anche un modo per mantenere alta l’attenzione sul tema e come Federfarma siamo orgogliosi di offre ancora una volta il nostro contributo. A questo riguardo voglio sottolineare che tutte le farmacie aderenti si impegnano in prima persona a effettuare una donazione, a conferma della sensibilità delle farmacie al contesto sociale in cui operano».