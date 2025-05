Dal 30 giugno al 15 luglio torna il Marostica Summer Festival Volksbank

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti ha presentato oggi, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale, l’undicesima edizione del Marostica Summer Festival Volksbank, promosso da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e supportato dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, che si svolgerà dal 30 giugno al 15 luglio nella Piazza degli Scacchi di Marostica: in programma nove concerti e la celebrazione, il 4 luglio, dell’80’ anniversario di Confindustria Vicenza: “Protagonista della serata sarà una voce molto importante del panorama artistico italiano, e il nome rimarrà una sorpresa fino a quel momento” ha dichiarato nel corso della presentazione Laura Dalla Vecchia, Presidente di Confindustria Vicenza.

“Chi ha vissuto l’esperienza degli scorsi anni lo può confermare – ha sottolineato il Presidente Ciambetti nel corso della presentazione dell’evento – perché, se da un lato il successo è certamente misurabile e quantificabile in numeri, più rilevante è invece il riscontro in termini di pubblico e coinvolgimento degli spettatori: ascoltare la musica in un contesto d’eccezione come quello punteggiato dalle architetture castellane marosticensi dà un valore aggiunto a uno spettacolo già indimenticabile e fa volare la musica a un livello superiore”.

“Il Marostica Summer Festival Volksbank si riconferma il “salotto buono” per i concerti del Veneto – ha sottolineato il Sindaco della Città di Marostica Matteo Mozzo – un luogo d’incontro tra musica, cultura e bellezza. Anche quest’anno arriveranno in città nomi di primo piano, ottenendo un risultato importante in termini artistici e per la promozione dell’immagine di Marostica a livello nazionale. Il festival rappresenta anche una vetrina per il turismo e un’occasione per mostrare il valore del nostro territorio, coniugando intrattenimento e valorizzazione culturale”. Concetti ribaditi anche da Ylenia Bianchin, assessore al turismo e attività produttive di Marostica: “Eventi di questa portata arricchiscono l’offerta culturale del territorio e generano un’importante opportunità economica per le attività locali. Per questo è fondamentale il dialogo costante con le associazioni di categoria. Solo attraverso un confronto aperto costruttivo possiamo garantire che il festival sia un’esperienza positiva per tutta la comunità, valorizzando il tessuto economico e sociale di Marostica”.

“Per celebrare gli ottant’anni di Confindustria Vicenza – ha annunciato la Presidente Laura Dalla Vecchia – volevamo qualcosa che parlasse al cuore della nostra comunità imprenditoriale: un momento autentico, condiviso, capace di restituire il senso di una storia collettiva fatta di passione, visione e radici profonde nel territorio. Abbiamo scelto di farlo con una serata speciale, in un luogo simbolico, insieme a una delle voci più importanti della musica italiana. Un momento unico, dedicato ai nostri associati, alle imprenditrici e agli imprenditori, e alle persone che ogni giorno creano valore per la collettività”.

“Da due anni uniamo il nostro nome a quello del Marostica Summer Festival – ha ricordato Andrea Garbin, direttore Area Vicenza Marostica Volksbank e in rappresentanza della Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank – un cammino di crescita del nostro territorio, funzionale a un percorso unico di rilievo nazionale: la speranza è che la collaborazione continui anche per gli anni a venire per la buona riuscita della manifestazione”.

“Con questa edizione – ha dichiarato Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi – consolidiamo un progetto che in pochi anni ha portato Marostica tra le capitali della musica dal vivo. Piazza degli Scacchi si è trasformata in uno spazio unico per artisti italiani e internazionali, capace di accogliere migliaia di spettatori provenienti da tutta Italia e non solo. Il programma 2025 unisce generi e generazioni, con una proposta musicale che spazia dal metal al pop, dal rap alla grande canzone d’autore. Per questa edizione sono attese oltre 40.000 presenze”.

Il cartellone degli eventi è stato presentato da Francesca Bordignon di Due Punti Eventi: “Il Marostica Summer Festival Volksbank inizierà il 30 giugno con l’esibizione dei Dream Theatre che festeggiano i 40 anni di carriera. Il 1’ luglio sarà la volta di Alfa, il 3 di Alessandra Amoroso, mentre il 9 luglio si esibirà Nile Rodgers con gli Chic. Il 10 luglio ci sarà il concerto di Umberto Tozzi, l’11 quello degli Skunk Anansie, il 12 di Gianna Nannini. Il 13 luglio si esibirà il rapper NAYT; chiusura con i Blue il 15 luglio che si esibiranno a Marostica per una delle due date italiane”.