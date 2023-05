Curiosità – Francia: il semaforo rosso compie 100 anni

All’epoca fu una piccola rivoluzione. Il 5 maggio 1923, circa quarant’anni dopo l’invenzione dell’automobile, all’incrocio tra i boulevard Sébastopol e Saint-Denis, nel 2° arrondissement di Parigi, venne acceso il primo semaforo rosso francese. Il telegiornale TF1 mostra una foto dell’installazione da parte della polizia di questo antenato dei moderni semafori, oltre a quella di un altro modello successivamente installato nello stesso luogo, sempre negli anni ’20.

All’epoca aveva un solo colore ed era accompagnato da un cicalino, che diceva agli automobilisti quando fermarsi. Ma fu negli Stati Uniti, dieci anni prima, che apparve il primo incendio elettrico, per le strade di Cleveland (Ohio). Un’invenzione ispirata a un’altra nata a Londra, dove già nel… 1868 fu installata una lanterna a gas rossa e verde (che alla fine esploderà), azionata manualmente tramite una leva.

Gradualmente in Francia, questo nuovo tipo di attrezzatura, che inizialmente destò curiosità, si estese alle varie strade della capitale e poi ai paesi di provincia. Ci vollero dieci anni, all’inizio degli anni ’30, per aggiungere le luci verde e arancione.

Ma torniamo al primo semaforo di Francia, quello tra i boulevard Sébastopol e Saint-Denis. “Questo è il primo semaforo rosso che è stato installato a Parigi perché era il posto più pericoloso” , azzarda un residente intervistato da TF1. Assolutamente. Questo incrocio è stato persino soprannominato il crocevia di schiacciati. “C’era un vero pericolo. E sono morti molto di più nei bei vecchi tempi di incidenti sulla rete parigina di quanti possano morire oggi “, assicura Mathieu Flonneau, storico della mobilità. Il tutto con un numero di veicoli molto inferiore.

“Gli incidenti sono stati molteplici, a causa dei cavalli, che non si fermavano come i veicoli a motore, a causa dei tram, che erano pericolosi, e della novità dell’automobile, a cui i pedoni non erano abituati”, spiega l’esperto . A queste difficoltà si aggiungono strade inadatte con pavimentazione inadeguata e segnaletica insufficiente.

30.000 semafori oggi in Francia

Un secolo dopo, il semaforo è ancora presente su 30.000 incroci francesi, secondo i dati del 2016 del Centro Studi e Competenze su Rischi, Ambiente, Mobilità e Sviluppo (Cerema ) . Ha ampiamente contribuito a smussare il traffico in costante aumento ea ridurre il numero di incidenti.

Ciò non impedisce che circa il 14% degli incidenti in Francia avvenga agli incroci semaforici, osserva l’istituto. Circa 10.000 collisioni annuali, per 1.500 feriti che necessitano di ricovero in ospedale e 150 morti. Ma i semafori non hanno finito di migliorare: una luce gialla per i pedoni è attualmente in fase di sperimentazione in sette città francesi.