Cross Veneto a Tezze sul Brenta: una festa per 750 atleti

Erano 750 gli iscritti alla prima prova regionale di cross (corsa campestre) specialità invernale dell’atletica del Centro sportivo Italiano del Veneto.

Ad organizzare la società CSI Tezze sul Brenta con i suoi generosi colonnari, sul campo i giudici di gara del CSI, tantissime le società sportive presenti soprattutto dei comitati di Vicenza, Belluno e Feltre, ma anche di Padova, Treviso e Venezia.

Una giornata splendida, domenica, per tutti con la presenza del presidente regionale CSI Marco Illotti, del responsabile dell’attività sportiva del CSI Veneto Luigi Necci e del presidente provinciale Francesco Brasco. Presente sul campo per le premiazioni anche il sindaco Luigi Pellanda e alcuni amministratori locali.

Una festa le gare giovanili dagli esordienti ai cadetti passando per i ragazzi ed anche per gli “special” molto numerosi. Nella gara assoluta maschile ha dettato legge Massimo Guerra (seniores; con i colori della Atletica Dueville) che ha lasciato il vuoto dietro di sé e ottima la prestazione di Gloria Tessaro (amatori A femminile, sempre colori di Dueville) che ha conquistato il miglior tempo dell’assoluta femminile. Giulia Zaltron dei Marunners ha conquistato l’oro delle seniores. Giulio Pegoraro del Dueville ha vinto la gara per la categoria juniores. Primo posto ancora per Dueville nella categoria juniores femminile con Noemi Di Martino.

Per gli allievi è Pietro Giardini della Virtus Nemaggio che taglia il traguardo per primo e per le allieve Maria Vittoria Benedetti dell’Amatori Malo.

In chiusura c’è stato tempo anche per il cross corso maschile e femminile.

Tutte le classifiche in via provvisoria qui:

https://podismo.ficr.it/#/VAR/wiclax/1Âª%20PROVA%20DEL%20CAMPIONATO%20REGIONALE%20CSI/2026/107/3/17

GRAZIE PER L’AT