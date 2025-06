Cristiana Pegoraro, pianista e compositrice, a Vicenza al Teatro Olimpico stasera per la pace

Stasera suona all’Olimpico a partire dalle ore 2030 Crisitana Pegoraro: The “Joy of Music” non è un semplice concerto ma un viaggio sensoriale attraverso musica e racconti. La pianista e compositrice di fama internazionale Cristiana Pegoraro ha concepito un programma innovativo e originale: le più celebri composizioni musicali si susseguono in un medley senza soluzione di continuità, un fluire armonioso di note e parole che si rincorrono e si abbracciano, dando vita a qualcosa di nuovo, di audace e di straordinariamente evocativo. Questo spettacolo è un percorso artistico che vuole donare ispirazione e bellezza per promuovere la Pace e il dialogo tra i popoli. L’artista è in perfetta armonia con i progetti sulla Pace che i Lions portano avanti da molti anni, tra cui: le attività di servizio svolte dai Lions in 60 anni di campi e scambi giovanili nel mondo e in oltre 30 anni di concorso “Poster per la pace” svolto nelle scuole del mondo, e la presentazione e valorizzazione del “Peace Ambassador” e del cammino di Pace europeo.

Concerto organizzato dai Lions Club di Vicenza e provincia con la presenza dei 3 distretti Lions del Triveneto TA1-Ta2-TA3 (Veneto-Friuli-Trentino Alto Adige).