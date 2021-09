Crisanti: “Con variante Delta tutti i non vaccinati si infetteranno in 2 anni”

Andrea Crisanti, ospite ieri sera di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, avverte i no vax: “Con la variante Delta, che ha un indice di trasmissione superiore a 7, tutte le persone non vaccinate si infettano in 2 anni”. Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova osserva che “l’obiezione più valida, tra le persone riluttanti a vaccinarsi, è che hanno paura. Io però rimango sempre stupito davanti a queste parole. Come è possibile avere più paura del vaccino che delle conseguenze del virus?”.I dati, prosegue Crisanti, parlano chiaro: “Il virus ha provocato 150mila morti in Italia, ci porteremo appresso questo dramma per molto tempo. Le persone che hanno paura del vaccino pensano magari ‘sto attento, con i comportamenti corretti non mi infetto’. E non si rendono conto di quanto sia contagioso il coronavirus”. Quindi: “Voglio rassicurare tutte queste persone: con la variante Delta non c’è la possibilità di scappare dal virus con questo tipo di trasmissibilità, è una questione statistica. Non voglio spaventare nessuno, ma è l’abc dell’epimiologia: con un virus con questa trasmissibilità, senza vaccini si infettano tutti in pochissimo tempo”, ribadisce.