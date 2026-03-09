Corteo femminista a Padova, vandalizzata l’auto di una troupe televisiva: indagini in corso

Un atto vandalico ha segnato la manifestazione del collettivo femminista “Non una di meno” svoltasi il 9 marzo a Padova, che ha portato in centro storico centinaia di partecipanti. Durante il corteo, qualcuno ha imbrattato con una bomboletta spray un’auto della troupe di Telenuovo, scrivendo sulla carrozzeria la frase “giornalista terrorista”.

Il gesto è avvenuto mentre la troupe stava seguendo la manifestazione. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e le immagini della videosorveglianza potrebbero aiutare a identificare i responsabili.

L’episodio ha suscitato numerose reazioni nel mondo politico regionale. Tra i primi a intervenire Alberto Stefani, che scrive: “Un nuovo sgradevole episodio di vandalismo e intolleranza nei confronti dei professionisti dell’informazione si registra anche nel nostro Veneto. Esprimo vicinanza e piena solidarietà alla Troupe di Telenuovo, la cui vettura di servizio è stata imbrattata con una scritta oltraggiosa. Ogni volta che, in qualsiasi modo, si prende di mira o minaccia il lavoro dei giornalisti, si colpisce tutta la comunità. La libertà di informazione, infatti, non è soltanto un diritto ma è un patrimonio di tutti perché è un pilastro della nostra democrazia”.

Questo il pensiero del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, alla notizia che, a Padova, i vandali hanno lasciato una scritta offensiva sull’automobile della troupe dell’emittente regionale mentre era impegnata nella realizzazione di un servizio.

“Mi auguro che le indagini in corso consentano di risalire ai responsabili e che possano essere messi di fronte alle loro responsabilità – conclude il Presidente -. Il lavoro svolto dagli operatori dell’informazione è una garanzia di libertà che nessuno può mettere in discussione”..

Condanna anche da parte dell’assessore regionale Elisa Venturini, che ha definito il gesto “vile e inaccettabile”, ribadendo che intimidire i giornalisti significa colpire un servizio fondamentale per i cittadini.

Sulla stessa linea altri esponenti istituzionali, tra cui Eleonora Mosco, Luigi Sabatino, Enoch Soranzo e Vincenzo Gottardo, che hanno espresso solidarietà alla redazione e chiesto che i responsabili vengano individuati al più presto.

Le indagini sono in corso e si punta ora ad analizzare le immagini delle telecamere presenti nella zona per risalire agli autori del gesto.