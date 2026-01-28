Controllo di vicinato, confronto tra coordinatori, Polizia locale e sindaco Possamai: annunciata una pagina web dedicata

Si è svolta ieri sera, nella sala Rizzi del Comando della Polizia locale di Vicenza, la riunione dei 13 gruppi di Controllo di vicinato attivi in città, un momento di confronto e coordinamento che ha visto la partecipazione del sindaco Giacomo Possamai, dei coordinatori e dei vice dei gruppi, insieme ai rappresentanti della Polizia locale.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Possamai ha ribadito il valore del Controllo di vicinato come strumento di collaborazione concreta tra cittadini e istituzioni. «È un’esperienza preziosa – ha sottolineato – che contribuisce a rendere il territorio più attento e più sicuro. Grazie all’impegno dei volontari è possibile intercettare situazioni anomale e segnalarle tempestivamente, rafforzando la prevenzione e il presidio diffuso della città». Possamai ha poi evidenziato come i risultati ottenuti dimostrino l’efficacia del progetto, che l’amministrazione comunale intende sviluppare ulteriormente, puntando a un coordinamento sempre più stretto con i Consigli di quartiere e all’estensione progressiva del servizio in tutti i quartieri di Vicenza. Un ringraziamento è stato rivolto ai cittadini volontari per il tempo dedicato alla comunità e alla Polizia locale per il supporto costante.

Durante la serata, il commissario Davide Pojanella, referente del Comando di Polizia locale, ha presentato i dati relativi al 2025, che registrano 206 segnalazioni complessive, suddivise per tipologia, a conferma di un’attività costante e strutturata sul territorio.

È stato inoltre annunciato che nel corso dell’anno il Comune promuoverà incontri territoriali che coinvolgeranno i gruppi di Controllo di vicinato di ciascun Consiglio di quartiere. Gli appuntamenti saranno aperti a tutti i cittadini interessati, non solo a chi già partecipa ai gruppi Whatsapp, con l’obiettivo di favorire anche la nascita di nuovi gruppi nelle aree non ancora coperte dal servizio. Per ogni Consiglio di quartiere è prevista la nomina di un rappresentante unico del Controllo di vicinato.

Tra le novità presentate, anche l’attivazione di una pagina web dedicata al Controllo di vicinato sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, che fungerà da punto di riferimento informativo per cittadini e volontari, con aggiornamenti, indicazioni operative e materiali utili. La pagina è consultabile all’indirizzo:

https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Gruppi-di-Controllo-di-Vicinato