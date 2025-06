Controlli per la sicurezza stradale lungo la Strada del Costo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Con l’arrivo della stagione estiva, i carabinieri hanno intensificato i controlli sui passi montani, con

l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e prevenire condotte a rischio. Nell’ambito di specifici controlli disposti lo scorso fine settimana lungo la sp 349 del Costo, meta di appassionati delle due ruote, i carabinieri della Compagnia di Schio hanno deferito in stato di libertà una persona e sanzionato in via amministrativa per violazioni al Codice della Strada vari utenti della strada.

In particolare un uomo di mezza età veniva deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi poiché,

sottoposto a controllo, a seguito di un’attività di perquisizione veicolare veniva trovato in possesso di un martello che occultava sotto il sedile. Dal controllo inoltre emergeva che l’autovettura condotta aveva subito delle modifiche costruttive, motivo per il conducente veniva sanzionato in via amministrativa per delle violazioni al Codice della Strada, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi ed avviato a revisione straordinaria; un trentenne veniva sanzionato in via amministrativa per violazioni al Codice della Strada poichè veniva controllato alla guida di un motoveicolo che presentava delle modifiche al dispositivo silenziatore. Il motociclo è stato avviato a revisione straordinaria; un ventenne è stato sanzionato in via amministrativa per violazioni al Codice della Stradale poichè colto alla guida di un motociclo che presentava la targa posteriore non installata correttamente. Il motociclo veniva sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Ulteriori conducenti di motocicli sono stati sanzionati per delle condotte di guida pericolose.

I carabinieri fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con

particolare attenzione ai fine settimana e alle strade più trafficate, per continuare a garantire la

sicurezza di tutti gli utenti della strada.