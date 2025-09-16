Contributi per 27 milioni di euro a 38 Comuni per rendere più sicure le strade provinciali

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La rete stradale provinciale più sicura e più moderna: è con questo obiettivo che la Provincia di Vicenza mette a disposizione un fondo di circa 600mila euro che finanzia progettazioni sulle strade di competenza. A rispondere all’appello sono stati 38 Comuni vicentini, chi per una rotatoria, chi per un marciapiedi, chi per una pista ciclabile: 38 opere che valgono oltre 27 milioni di euro (27.003.366,00 per la precisione). Si tratta, per ora, di progetti: 26 sono progetti esecutivi, ultimo grado di progettazione prima dei lavori, mentre 12 sono alla fattibilità tecnico-economica.

Su un totale di circa 1,6 milioni di euro di progettazioni (1.593.866,00 europer la precisione), la Provincia di Vicenza stanzia circa 600 mila euro (593.866 europer la precisione).

Ad illustrare la lista degli interventi e dei beneficiari sono stati questa mattina il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il consigliere delegato ai Rapporti con gli enti locali Renzo Marangon e il consigliere con delega alla Viabilità sud-ovest Francesco Enrico Gonzo (assente giustificato per impegni istituzionali il consigliere provinciale con delega alla Viabilità nord-est Davide Berton).

“Avevamo messo in bilancio 500mila euro -spiega Marangon- ma abbiamo aumentato l’importo per poter rispondere a tutte le richieste dei Comuni che rispettavano i parametri del nostro bando. Abbiamo lavorato con i sindaci e gli amministratori locali per individuare le priorità e garantire interventi efficaci. La progettazione è il primo passo per ottenere finanziamenti e realizzare opere che migliorano la qualità della vita. Grazie a questi progetti, i Comuni possono accedere a fondi regionali, nazionali ed europei.”

“La nostra visione è chiara -afferma Nardin- strade più sicure, città più vivibili, territorio più connesso. Che significa anche attenzione all’utenza debole, quindi marciapiedi e piste ciclabili. Ringrazio gli amministratori comunali, con cui sono quotidiani il dialogo e il confronto, e ringrazio i consiglieri provinciali, da subito concordi nel potenziare il fondo a disposizione delle progettazioni, in modo da non lasciare fuori nessuno.”

“E’ l’effetto moltiplicatore -aggiunge Gonzo- la Provincia supporta i Comuni contribuendo a finanziare progetti che poi diventano cantieri, in un circolo virtuoso a tutto vantaggio del territorio.”

Gli interventi riguardano principalmente la realizzazione di rotatorie, piste ciclopedonali, marciapiedi, illuminazione degli attraversamenti pedonali e moderazione del traffico.

Le piste ciclopedonali rappresentano la voce più consistente, segno di una forte attenzione alla mobilità sostenibile e all’utenza debole. Le rotatorie sono il secondo blocco di spesa, fondamentali per fluidificare il traffico e ridurre gli incidenti. Gli interventi di moderazione del traffico includono dissuasori, segnaletica, piattaforme rialzate e sistemi di rallentamento visivo.

Tra i progetti più rilevanti: