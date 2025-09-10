Concerto all’Incompiuta di Brendola per il Berici in Festival 2025

A BRENDOLA L’EVENTO FINALE DI “BERICI IN FESTIVAL 2025” CON IL CONCERTO DELLA FILARMONICA BRUNO BRUNELLI DI LONIGO

L’appuntamento è in programma sabato 13 settembre nel piazzale dell’Incompiuta.

Apre la serata il cantautore Roberto Balbo. Inizio alle ore 21.

Il piazzale dell’Incompiuta di Brendola ospita il concerto finale di “Berici in Festival 2025” in calendario sabato 13 settembre con inizio alle ore 21. Ad esibirsi sotto le stelle sarà la Filarmonica Bruno Brunelli di Lonigo diretta dal maestro Ivan Brusco che proporrà un vasto repertorio musicale dal titolo “RAI 70. Sigle e canzoni alla TV del ‘900 italiano”. Il concerto vedrà la partecipazione di Rossana D’Auria come voce solista. La serata sarà aperta dal cantautore brendolano Roberto Balbo che in passato si è già esibito nel suggestivo scenario dell’Incompiuta. Presenta la serata Flavia Dian.

Sarà l’occasione per riascoltare le colonne sonore che hanno fatto la storia della televisione italiana, quando le sigle TV non erano solo introduzioni a programmi iconici, ma vere e proprie composizioni che hanno accompagnato intere generazioni, diventando parte del nostro immaginario culturale.

“Il Comune di Brendola – spiegano il Sindaco Bruno Beltrame e il Vicesindaco e assessore agli Eventi e Manifestazioni Alessandra Stenco – ha aderito a “Berici in Festival 2025”, con la convinzione che questa proposta culturale sovracomunale, possa essere un’ulteriore occasione per far conoscere Brendola. Un grazie alla Provincia di Vicenza, agli altri Comuni aderenti e a tutti gli organizzatori per aver dato vita ad una proposta culturale-musicale che si è rivelata un biglietto da visita importante per il territorio dei Colli Berici”.

Il festival musicale “Berici in Festival 2025”, alla sua prima edizione, è patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Provincia di Vicenza ed ha visto convolti sei Comuni dei Colli Berici, tra cui Brendola, nel proporre diversi eventi musicali di alto livello durante i mesi estivi. L’organizzazione è curata dall’associazione In Arte Veneto APS, con la collaborazione di diverse Pro Loco e sodalizi Visit Val Liona Aps. Spazio CUCA, e Associazione Culturale Euritmus. Hanno contribuito all’’iniziativa Banca delle Terre Venete, Società Servizi Energia, Inglesina e Studio Legale Contin, Rucco & Associati.

Si consiglia la prenotazione al concerto accedendo alle pagine social del Comune di Brendola e dell’associazione Arte in Veneto APS. Il piazzale dell’Incompiuta sarà raggiungibile solamente con il bus navetta con partenza da Piazza del Donatore (zona impianti sportivi).