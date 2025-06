Con la droga nelle mutande: segnalato alla prefettura

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle ore 16:45 di ieri a Thiene due agenti della Polizia Locale Nordest Vicentino hanno controllato un uomo che si aggirava in Piazza Nova con fare sospetto. Il giovane, 18enne di Thiene, ha esibito i suoi documenti evidenziando però una ingiustificata agitazione e tremolio alle mani. Infatti, a specifica richiesta, estraendolo dalle mutande dove lo teneva nascosto, consegnava agli agenti un involucro contenente circa 27 grammi di hashish.

Per quanto sopra il 18enne veniva segnalato alla Prefettura-UTG di Vicenza per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.