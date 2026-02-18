CRONACAVENETO
18 Febbraio 2026 - 9.50

Colli Euganei, paura per una canna fumaria a fuoco

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di martedì 17 febbraio a Teolo per un incendio che ha interessato una canna fumaria.

L’allarme è scattato attorno alle ore 21 in via Montemerlo. Sul posto sono intervenute le squadre con l’autopompa serbatoio del distaccamento di Abano e l’autoscala proveniente dalla sede centrale.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione e a spegnere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ad altre parti dell’edificio. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa due ore.

Non si segnalano feriti.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Colli Euganei, paura per una canna fumaria a fuoco | TViWeb Colli Euganei, paura per una canna fumaria a fuoco | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy