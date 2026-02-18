Colli Euganei, paura per una canna fumaria a fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di martedì 17 febbraio a Teolo per un incendio che ha interessato una canna fumaria.

L’allarme è scattato attorno alle ore 21 in via Montemerlo. Sul posto sono intervenute le squadre con l’autopompa serbatoio del distaccamento di Abano e l’autoscala proveniente dalla sede centrale.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione e a spegnere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ad altre parti dell’edificio. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa due ore.

Non si segnalano feriti.