Colli Euganei – Grave incidente sul lavoro, artigiano 69enne soccorso in elicottero

Oggi pomeriggio, 21 gennaio, un artigiano di 69 anni residente a Monselice è rimasto ferito mentre lavorava su un’impalcatura in via Costa ad Arquà Petrarca. L’uomo stava effettuando dei sopralluoghi su un intonaco in un’abitazione in ristrutturazione quando, per cause ancora da accertare, è caduto da circa 1,5 metri, battendo violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del Suem, che hanno richiesto l’elisoccorso Leone 1 da Treviso. L’artigiano è stato stabilizzato e trasferito in ospedale a Padova, dove si trova in prognosi riservata; le prime valutazioni indicano che non sarebbe in pericolo di vita.

All’arrivo dei soccorsi erano presenti anche i carabinieri di Galzignano Terme e Monselice e il personale dello Spisal, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali problemi all’impalcatura. Numerosi residenti si sono radunati in centro per capire l’accaduto, mentre i familiari dell’uomo restano in ospedale in attesa di aggiornamenti sul suo stato di salute.