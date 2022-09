Cinque curiosità sulla famiglia reale

Con l’ultimo cambio di sovrano sul trono britannico che risale al 1952, non sorprende che i dettagli della successione di Elisabetta II siano misteriosi per la maggior parte di noi. Un protocollo complesso, uno sfarzo anacronistico e tradizioni talvolta confuse risalenti a diversi secoli fa riemergeranno nei giorni e nelle settimane a venire. Panoramica in cinque domande.

DOVE ABITANO CHARLES III E CAMILLA?

Tra le sue proprietà adorate, come Highgrove nella campagna inglese, e quelle ereditate dalla regina, Carlo divenne proprietario di una dozzina di castelli e dimore. Ma un luogo gli si impone, nonostante le sue scelte personali. “Buckingham, per il mondo intero, resta il luogo del potere” , spiega il direttore editoriale della rivista Point de Vue nel reportage di cui sopra.

“È quindi molto difficile per lui non vivere lì “, dice Adélaïde de Clermont-Tonnerre, “ed è stato esattamente lo stesso per la regina Elisabetta, a cui non piaceva affatto!” . Buckingham Palace è sicuramente prestigioso, e diventerà “l’ufficio” di re Carlo III, ma “è pur sempre un’enorme baracca mal riscaldata con correnti d’aria ovunque, e così si diceva, con colonie di topi e topi” . La residenza reale è nel mezzo di un’ampia ristrutturazione, i cui lavori dovrebbero durare altri 5 anni.

PERCHÉ CHARLES NON È INCORONATO IMMEDIATAMENTE?

Se divenne re all’istante alla morte della regina l’8 settembre, Carlo III dovrà attendere diversi mesi prima di essere incoronato, principalmente per motivi tecnici. “È un puzzle infinito!” , avverte il giornalista specializzato Vincent Meylan, “occorre progettare le infrastrutture, gli alberghi, i reggimenti, adattare la corona alla grandezza del sovrano, e quella dell’anello dell’incoronazione a quella del suo dito… “ . Elisabetta II aveva aspettato sedici mesi dopo la morte di suo padre, prima di essere incoronata nell’Abbazia di Westminster il 2 giugno 1953.

D’altra parte, il sigillo reale potrebbe essere cambiato rapidamente. L’insegna “E II R” ( Elisabetta II Regina, in latino ), sarà trasformata in “C III R” ( Carlo III Rex ). Non appena il nuovo sigillo sarà convalidato, dovrà essere sostituito dal precedente in tutto il regno, su migliaia di poltrone, tendaggi, bandiere o divise.

COS’È UNA REGINA CONSORTE?

Questo è il titolo che ora porterà Camilla, la moglie di Carlo. Letteralmente, “consorte” significa che condivide il destino di suo marito monarca, ma non ha alcuna responsabilità. In diritto, rimane suddita del re e il suo titolo è solo onorario. Era stata la stessa Elisabetta II ad aver risolto questo dettaglio, in una recente lettera al suo popolo. “Quando verrà il momento che mio figlio Carlo diventi re” , scriveva il 5 febbraio , “sua moglie Camilla porterà il titolo di regina consorte” . A lungo odiata dai sudditi britannici, molti dei quali la ritengono responsabile del fallimento del matrimonio del Principe di Galles con Lady Diana, Camilla è ora al 40%

“God Save the King”, un plagio?

L’INNO REALE “GOD SAVE THE KING” È FRANCESE?

Questa è una domanda più insolita. Questa canzone che sentiamo molto dalla morte di Elisabetta II, è infatti il ​​plagio di un pezzo francese, che Lully aveva scritto per Luigi XIV? “È possibile, ma non è provato” , affetta Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Più probabilmente, il solo testo di God Save The King potrebbe essere l’adattamento di una preghiera “caro a Luigi XIV, (…) che si concluse con ‘Great God save the king’ “ .

Trasformata in “God Save the Queen” quando il monarca è una donna, questa canzone non è infatti l’inno nazionale del Regno Unito – che non ne ha uno – ma prende il suo posto nella maggior parte degli eventi ufficiali. Possiamo notare che Carlo non lo canta, mentre anche Camilla al suo fianco si piega all’esercizio: lanciata la preghiera per la sua salvezza, il re è l’unico che non può cantare l’inno.

IL DESTINO DEI CORGIS DELLA REGINA?

Questi curiosi cagnolini dalle zampe corte hanno accompagnato Elisabetta II per quasi tutta la sua vita, fin da quando il primo le fu regalato dai genitori in occasione del suo 18° compleanno, nel 1944. Da allora, una trentina di corgi si sono succeduti ciascuno l’altro al suo fianco, compresi gli ultimi due, Muick e Sandy, che gli era stato recentemente dato da suo figlio Andrew. Erano stati in particolare il conforto della regina durante il difficile periodo della pandemia, secondo il suo comò. Fu infine Andrea, a lungo considerato il figlio prediletto della regina prima di essere licenziato in seguito all’accusa di stupro di un minore, a decidere di prendersi cura dei due giovani cani.