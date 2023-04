GRECIA – Sismologo sotto inchiesta per un pesce d’aprile

“Colpevole dello scherzo del pesce d’aprile”. Questo il messaggio pubblicato mercoledì dal famoso sismologo greco Akis Tselentis.

Il suo crimine? Aver annunciato, come pesce d’aprile, che un enorme imbuto potrebbe aprirsi sotto l’isola vulcanica di Santorini, famosa meta turistica. La sua battuta è stata poco apprezzata dalla giustizia, che ha aperto un’inchiesta.

“Viviamo in un paese in cui l’umorismo è perseguitato mentre molestatori di bambini, stupratori e truffatori no”, ha scritto Akis Tselentis sul suo Facebook. Il direttore dell’Istituto di geodinamica e del Centro per lo tsunami della Grecia, ha pubblicato una foto che lo ritrae fingendosi un falso colpevole.

“Le cose non vanno bene a Santorini”

Martedì, un pubblico ministero ha ordinato un’indagine preliminare per stabilire se il post del 1° aprile di Tselentis fosse qualificato come diffusione di notizie false. ” Le cose non stanno andando bene a Santorini “, aveva detto Akis Tselentis su Facebook. ” Da gennaio assistiamo alla graduale scomparsa del magma sotto il vulcano “. Il sismologo ha affermato nella sua battuta che c’era una ” grande possibilità ” che il magma si stesse muovendo verso un vulcano immaginario, creando un vuoto a forma di imbuto che potesse ” risucchiare le acque del Mar Egeo”.

Santorini fu completamente rimodellata da un’eruzione vulcanica alla fine del XVII secolo a.C., che spazzò via la civiltà minoica. La sua attività geotermica, accompagnata da tremori sismici, rimane elevata fino ad oggi. L’ultima grande eruzione della parte più attiva del vulcano, sotto l’isola di lava disabitata di Kameni, vicino a Santorini, si è verificata nel 1950.