Ipocondriaco veneto gira negli ospedali di mezza Italia facendosi ricoverare gratis con false generalità

Un ipocondriaco di 55 anni, originario del Veneto, è stato denunciato per sostituzione di persona dai poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania. L’uomo è accusato di aver simulato una grave malattia per ottenere esami e visite mediche gratuite, ricorrendo a false generalità e fingendo di essere malato per farsi ricoverare in diversi ospedali italiani.

Le indagini sono scattate dopo l’ultimo ricovero dell’uomo, avvenuto presso l’ospedale di Caltagirone, dove, fingendo sintomi inesistenti, è stato ammesso al reparto di Neurologia del ‘Gravina’ utilizzando una falsa identità. Tuttavia, è stato riconosciuto dal personale medico dell’ospedale Cannizzaro di Catania, che lo aveva già assistito nell’ottobre del 2023 quando si era presentato al pronto soccorso, riuscendo anche in quel caso a farsi ricoverare in Neurologia. Dopo essere stato scoperto, il 55enne veneto è fuggito senza dare spiegazioni.

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania sono riusciti a identificarlo e hanno scoperto che l’uomo era già stato denunciato per aver fornito false generalità per ottenere gratuitamente prestazioni sanitarie negli ospedali di Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona e Parma. Secondo la ricostruzione della Questura di Catania, l’uomo effettuava continui ricoveri sotto falso nome per ottenere esami clinici gratuiti e consulenze mediche, a causa di una eccessiva preoccupazione per la propria salute.

Il reato di sostituzione di persona, in caso di condanna, prevede la pena di un anno di reclusione.