Cinema, Shazam in vetta

Cambio al vertice della classifica del fine settimana 17-19 marzo nei mercati internazionali. Secondo i dati di Comscore, al primo posto esordisce il cinecomic Shazam! Furia degli dei con 35 milioni di dollari in 77 mercati in cui il film è distribuito per oltre 42mila schermi. Il film è risultato primo in 54 territori e ha raggiunto i 6,4 milioni di spettatori. Considerando anche il mercato nordamericano, il film ha incassato nel suo primo fine settimana, 65 milioni di dollari. Shazam! ha incassato 5,1 milioni di dollari nelle sale Imax, di cui 2,6 milioni in Nord America e 2,5 milioni negli altri mercati.

Seconda posizione per il crime thriller cinese Post Truth che, presente esclusivamente in patria, ha chiuso il fine settimana con 18,4 milioni di dollari per un totale di 50,8 milioni.

Al terzo posto, continua la sua marcia molto positiva Creed III. Il film di Michael B.Jordan, nei 75 territori in cui è distribuito, ha totalizzato 12 milioni, con una flessione contenuta del 50% al suo terzo fine settimana. Il box office internazionale è di 96,6 milioni di dollari, per un incasso worldwide di 224,3 milioni di dollari.